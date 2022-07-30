Опять дожди, грозы и ливень: 30 июля МЧС предупреждает о непогоде

Летний дождь продлится недолго, завтра обещают жару и суховей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области июль 2022 года стал самым грозовым и штормовым за последние несколько лет. Почти каждый день МЧС по Волгоградской области дает штормовое предупреждение. 30 июля не стал исключением. Ведомство предупреждает о сильных дождях, ливнях грозах и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Так что следует быть готовыми к непогоде. Не выходить на лодке на открытые водоемы, не купаться, не ставить машины возле неустойчивых конструкций или под деревьями.

Спасатели советуют волгоградцам непогоду лучше пересидеть дома. Даже если это нарушит ваши планы – безопасность прежде всего.

Кстати, в прогнозе погоды от Волгоградгидрометцентра на 31 июля нет дождей и гроз. Возможно, последний день месяца обойдется без шторма.