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Общество30 июля 2022 12:25

Опять дожди, грозы и ливень: 30 июля МЧС предупреждает о непогоде

Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Летний дождь продлится недолго, завтра обещают жару и суховей.

Летний дождь продлится недолго, завтра обещают жару и суховей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области июль 2022 года стал самым грозовым и штормовым за последние несколько лет. Почти каждый день МЧС по Волгоградской области дает штормовое предупреждение. 30 июля не стал исключением. Ведомство предупреждает о сильных дождях, ливнях грозах и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Так что следует быть готовыми к непогоде. Не выходить на лодке на открытые водоемы, не купаться, не ставить машины возле неустойчивых конструкций или под деревьями.

Спасатели советуют волгоградцам непогоду лучше пересидеть дома. Даже если это нарушит ваши планы – безопасность прежде всего.

Кстати, в прогнозе погоды от Волгоградгидрометцентра на 31 июля нет дождей и гроз. Возможно, последний день месяца обойдется без шторма.