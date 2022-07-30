Москвичей, пострадавших в жуткой аварии под Волгоградом, санавиацией доставят в больницу №25

Машина перевернулась несколько раз. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двух пациентов из Михайловской районной больницы 30 июля решено переправить в больницу №25 города Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, вертолетом санавиации их в ближайшее время доставят к месту нового лечения. Состояние двух жителей Москвы остается крайне тяжелым и им необходимо лучшее оборудование и лучшие в регионе специалисты.

Двое мужчин оказались на грани жизни и смерти после жуткой аварии во Фроловском районе 29 июля. 44-летний водитель на Toyota Land Cruiser мчался по московской трассе на очень высокой скорости, не справился с управлением и перевернулся в кювет. Кузов оторвало от рамы. На месте погибли два пассажира. Водителя и еще одного мужчину отвезли в реанимационное отделение Михайловской ЦРБ. Сейчас надежда на врачей больницы №25. Уже им предстоит бороться за жизнь двух москвичей.