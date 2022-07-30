Под Волгоградом двух молодых людей залило горящим бензином

Мужчин доставили в ожоговое отделение больницы №25 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Крылатая скорая» продолжает спасать жизни волгоградцам. На днях помощь медицинского вертолета понадобилась молодому жителю Котельниковского района. 32-летний мужчина вместе со своим 27-летним приятелем ремонтировали автомобиль. Парни находились в яме, когда на них сверху полился воспалменившийся бензин. Оба получили сильнейшие ожоги.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, обоих пострадавших доставили в ожоговое отделение 25-й больницы. Одного из них пришлось госпитализировать на вертолете, чтобы спасти жизнь. Сейчас врачи смогли стабилизировать состояние обоих мужчин. Но им еще предстоит полежать в ожоговом отделении – их состояние средней степени тяжести.