В Волгограде качество квартир для детей-сирот проверяет специальная комиссия

Для сирот покупают однушки с отделкой. Фото: администрация области.

В Волгоградской области с начала этого года заключили 380 госконтрактов на приобретение «однушек», которые в последствии передадут детям-сиротам. В предыдущие годы было немало случаев, когда сироты получали жилье с трещинами в стенах и прочими неприятными сюрпризами. Сейчас все квартиры накануне передачи их детям проверят специальная региональная комиссия. Проверяющие уже прошлись по новостройке в Волжском и заглянули в 43 квартиры, купленные для сирот.

Как сообщает облстрой, все квартиры уже с отделкой и готовы для того, чтобы сирота мог заехать и жить. Все обследованное жилье соответствует всем нормам: и санитарным, и техническим. Квартиры будут переданы детям после оформления жилых помещений и передачи в муниципальную собственность.

Однокомнатные квартиры для сирот власти приобрели также в Волгограде, Фролово, Новоаннинском, Камышинском, Жирновском, Ольховском, Октябрьском, Еланском и Новониколаевском районах.