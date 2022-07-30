Пять человек пострадали после аварии маршрутки №123 и легковушки на Волжской ГЭС

В ДТП пострадали пять человек. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария на подъездах к ГЭС произошла в 10-30 утра 30 июля. Маршрутка №123 ехала в сторону Волгограда. 22-летний водитель не выдержал дистанцию с впереди идущей иномаркой. Когда легковушка затормозила, ГАЗ врезался ей в задний бампер. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и несколько «скорых». В результате аварии пострадали четыре пассажира общественного транспорта, также потребовалась медицинская помощь пожилому водителю Opel Vectra.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, в больницу имени Фишера с места аварии доставили пять человек. 35-летнюю женщину направили в нейрохирургическое отделение, врачи определили ее состояние как средней степени тяжести. Водитель иномарки продолжает обследование. Еще троих пассажиров направили на амбулаторное лечение - они сейчас уже дома.

Затора нет – проезд свободный без пробок.

Водитель маршрутки не выдержал дистанцию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.