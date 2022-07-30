Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который восстановит «Братскую могилу моряков Волжской военной флотилии»

Памятник реставрируют в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Фото: материалы закупки

В Волгоградской области к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве продолжают приводить в порядок памятники. Пришла очередь военного монумента в поселке Водстрой Тракторозаводского района. «Братская могила моряков сводного батальона Волжской военной флотилии». На сайте госзакупок появился новый лот ценой 1 249 030. За эти деньги подрядчик должен восстановить стелу, надмогильную плиту, мемориальный постамент. Также предстоит не просто покрасить краской памятник, а укрепить и усилить его. Подрядчик обязан особое внимание уделить скульптурным изображениям ордена «Отечественная война» и якорю.

Кстати, у компании, подавшей заявку на этот тендер, должно быть разрешение на работу с объектами культурного наследия, к которым и относится памятник.