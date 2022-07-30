Под Волгоградом под колеса иномарки попал семилетний велосипедист

Мальчик попал в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в рабочем поселке Средняя Ахтуба 29 июля произошла на улице Степана Разина. «Киа Рио» под управлением 65-летним волгоградцем ехала в сторону улицы Тимирязева. Мужчина не заметил мальчишку на велосипеде, который отъехал чуть дальше от дома и решил пересечь дорогу. Водитель затормозил, но столкновения было не избежать. В результате аварии ребенок получил травмы. На место ДТП вызвали полицейских, «скорую». Медики доставили мальчика в больницу.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок находился на прогулке один без родителей.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

В Советском районе пострадал еще один несовершеннолетний. 50-летний водитель на SsangYong ехал в сторону поселка Волжный, на одном из участков дороги он не справился с управлением и перевернулся в правый кювет. В результате аварии пострадали два пассажира: 18 и 9 лет. Обоих увезли в больницу на «скорой».