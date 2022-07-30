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Общество30 июля 2022 7:52

В Волгограде полицейские провели рейд по местам для инвалидов

Наказание за нарушение составляет пять тысяч рублей
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Машины без знакак эвакуировали на специализированную стоянку.

Машины без знакак эвакуировали на специализированную стоянку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У каждого торгового центра с парковкой есть специальные места для инвалидов. Расположены они близко к магазину, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно. Именно это и привлекает здоровых водителей оставить свое авто на специализированном месте. В пятницу, 29 июля, полицейские провели специальный рейд по нарушителям. Они побывали возле крупных торговых центров и пообщались с водителями. Особый разговор был с теми, кто нарушил правила и встал под знаком «Только для инвалидов».

- После профилактической беседы на автомобилистов составили административные протоколы. Автомобили эвакуировали на специализированную стоянку. За нарушение п.2 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.