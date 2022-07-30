В Волгограде полицейские провели рейд по местам для инвалидов

Машины без знакак эвакуировали на специализированную стоянку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У каждого торгового центра с парковкой есть специальные места для инвалидов. Расположены они близко к магазину, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно. Именно это и привлекает здоровых водителей оставить свое авто на специализированном месте. В пятницу, 29 июля, полицейские провели специальный рейд по нарушителям. Они побывали возле крупных торговых центров и пообщались с водителями. Особый разговор был с теми, кто нарушил правила и встал под знаком «Только для инвалидов».

- После профилактической беседы на автомобилистов составили административные протоколы. Автомобили эвакуировали на специализированную стоянку. За нарушение п.2 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрен штраф в пять тысяч рублей, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.