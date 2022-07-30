Ботанический сад приглашает посмотреть на желтую розу-«куртизанку»

роза имеет приятный лимонно-желтый цвет. Фото: Волгоградский региональный ботанический сад.

Лето – время ярких красок, цветов и зелени. Чтобы смотреть красочные картинки не только в итернете, волгоградский ботанический сад предлагает увидеть буйство уветения в реальности. Сейчас в оранжерее распустилась роза Комтесса дю Барри – одна из лучших бордюрных роз. У нее приятный лимонно-желтый цвет и легкий аромат. На одном кусту может быть множество бутонов. Кстати, у нее почти нет шипов.

Назвали ее в честь парижской куртизанки 18 века времен Людовика XV, такой же прекрасной и игривой.

Кстати, в ботаническом саду сейчас цветут десятки разных лилейников. У него сотни оттенков, часть из которых представлено в оранжерее.

Прогулки по саду организуют каждый вторник и четверг с 8-00 до 17-00, цена – 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Телефон для справок: 27-39-37.