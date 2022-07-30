Под Волгоградом пожарный поезд тушил горящую степь

Пожар тушили совместно МЧС и железнодорожники. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

29 июля в Иловлинском районе загорелась степь. Пожар произошел возле железнодорожных путей. Поэтому на место ЧП приехали не только сотрудники МЧС по Волгоградской области, но специальный пожарный поезд со станции Арчеда. С помощью специального оборудования, большого запаса воды в цистернах и совместных действиях двух ведомств удалось справится с огнем достаточно быстро. По предварительным данным, площадь возгорания составила болье одного гектара.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, движение поезодом на данном участке не прерывалось. Пострадавших в ЧП нет.