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Происшествия30 июля 2022 6:41

Под Волгоградом пожарный поезд тушил горящую степь

ЧП ликвидировали железнодорожники и сотрудники МЧС
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Пожар тушили совместно МЧС и железнодорожники.

Пожар тушили совместно МЧС и железнодорожники.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

29 июля в Иловлинском районе загорелась степь. Пожар произошел возле железнодорожных путей. Поэтому на место ЧП приехали не только сотрудники МЧС по Волгоградской области, но специальный пожарный поезд со станции Арчеда. С помощью специального оборудования, большого запаса воды в цистернах и совместных действиях двух ведомств удалось справится с огнем достаточно быстро. По предварительным данным, площадь возгорания составила болье одного гектара.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, движение поезодом на данном участке не прерывалось. Пострадавших в ЧП нет.