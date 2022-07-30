Многодетные родители получат выплату к учебному году в Волгоградской области

Подготовка ребенка к школу обходится дорого. Фото: Иван МАКЕЕВ

У родителей школьников полным ходом идет подготовка к учебному году. Список расходов не маленький: одежда, обувь, спортивная форма, тетрадки, рюкзак и многое другое.. В пандемийные года, когда многие потеряли доход, государство выплачивало единовременную помощь родителям школьников в размере 10 тысяч. В этом году подобные траты из федерального бюджета не анонсировались. Но в Волгограской области уже много лет действует своя поддержка мам и пап перед школой. Многодетные родители, у кого есть дети от 6 до 17 лет включительно, получают на каждого ребенка-школьника 1228 рублей на подготовку к занятиям.

Как пояснили в комитетет социальной защиты населения Волгоградской области, выплату можно оформить как через МФЦ, так и в соцзащите по месту жительства. Там же дадут подробную консультацию по этому вопросу.