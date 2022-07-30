В Волгограде после перерыва из-за ЧП заработало «Колесо обозрения»

Вечером на аттракцион выстроилась очередь. Фото: ЦПКиО

В ЦПКиО снова заработал аттракцион «Колесо обозрения». Почти 10 дней потребовались, чтобы провести полное обследование электроборудования и пройти техническое освидетельствование. Как сообщает руководство парка, оно полностью безопасно для посетителей.

Напомним, ЧП в Центральном парке культуры и отдыха произошло вечером 20 июля. Из-за скачка напряжения остановилось «Колесо обозрение» с людьми в кабинках. Их пришлось эвакуировать с помощью пожарных и их специализированных машин. К счастью, никто не пострадал, но люди пережили огромный стресс. Некоторым пришлось сидеть в душных кабинках по несколько часов.

Руководство парка организовало проверку электрооборудования и устранило причину. Изучали все обстоятельства и сотрудники прокуратуры. В эту пятницу «Колесо» вновь запустили- к радости волгоградцев и гостей города. В парке вечером даже выстроилась очередь на аттракцион.