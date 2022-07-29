МЧС предупреждает о шторме 29 и 30 июля в Волгоградской области

Непогода надвигается на Волгоградскую область Фото: Эдуард Пальгунов

Погода в Волгоградской области продолжает нагонять жути на жителей. Казалось, только вышло солнце и вернулась летняя жара, но у небесной канцелярии свои планы. ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает об ухудшении метеоусловий. Снова ожидается шторм. С 17.30-19.30 29 июля, ночью и утром 30 июля на территории региона ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, грозы, град, шквалы 18-23 м/с. Об этом спасательное ведомство сообщает со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Волгоградцы наверняка уже запомнили, как нужно действовать при усилении ветра. Но спасатели напоминают, что пешеходам нужно избегать деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции, под ними не стоит парковать и автомобили. Запрещено приближаться к оборванным проводам и поврежденным объектам электроэнергии. Опасно в непогоду выходить в акваторию на маломерных судах. В случае ЧП нужно звонить по телефону «101».

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