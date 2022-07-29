В волгоградском онкоцентре начали проводить молекулярно-генетические исследования

Оборудование приобрели для нового онкоцентра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде месяц назад заработал новый онкоцентр, который открыл перед врачами и пациентами новые возможности. Так, в нем появилось лабораторное оборудование для выполнения молекулярно-генетических исследований. Раньше материал нужно было отправлять на диагностику в федеральные центры, что, конечно, затягивало и усложняло процедуру. Оборудование в новом онкоцентре позволяет получать результаты за неделю, а за год выполнять 2 тысячи таких исследований, сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.

С помощью молекулярно-генетических исследований врачи определяют, нужна ли онкопациенту таргетная терапия, контролируют ход лечения. Отделение расположилось на втором этаже нового корпуса, который в июне открыл в прямом эфире Владимир Путин. В нем за сутки можно выполнять около тысячи различных исследований.