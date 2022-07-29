Неравнодушные волгоградцы спасли собаку, просидевшую неделю в колодце с водой

Фото: Наталья Зотова.

В Волгограде неравнодушные жители спасли собаку, которая неделю просидела в глубоком колодце, наполненном водой. Животное угодило в «ловушку» неподалеку от старого кладбища в Ворошиловском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщила Наталья Зотова.

- Я увидела в соцсетях пост об этой собаке. Проходивший мимо мужчина сфотографировал, но не достал животное. Сегодня в семь утра я выехала на место. Я пенсионерка, поэтому не смогла залезть в этот колодец. Мимо проходил молодой человек, он откликнулся на мою просьбу о помощи. Я даже не знаю, как его зовут. Приехал его друг, они с помощью крюка подцепили за ошейник, который был на собаке, и подняли ее на землю, - говорит женщина. – Как мне сказали, пес просидел в колодце около недели.

Несчастное животное не могло пошевелиться. Пса отвезли в ветеринарную клинику. Врачи сделали оптимистичный прогноз – жить будет. Но состояние оценивается как тяжелое, так как все это время пес был вынужден стоять, чтобы не захлебнуться.

- Мы выложили в волонтерских группах пост с фотографией в случае, если эту собаку кто-то потерял. Приехал мужчина, но пес оказался не его. Однако он оплатил сутки пребывания в клинике – это пять тысяч рублей. Сейчас нам требуется помощь неравнодушных людей, - обратилась к волгоградцам Наталья. – Я проработала в доме престарелых и не могу пройти мимо. Надеюсь, в Волгограде немало людей, которые могут помочь.

Оказать помощь или связаться с куратором можно по телефону: 89275444112 (карта Сбербанка – Наталья Павловна З).