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Происшествия29 июля 2022 14:12

В Волгограде на Тулака нашли тело мужчины

Организована проверка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцев призывают к соблюдения требований безопасности во время отдыха на воде.

Волгоградцев призывают к соблюдения требований безопасности во время отдыха на воде.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сегодня, 29 июля, в микрорайоне Тулака в Советском районе Волгограда обнаружили тело мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На место оперативно выехала следственная группа. Выясняются обстоятельства гибели мужчины, а также устанавливается его личность. Организована проверка.

Добавим, что в этом году в городе-герое официально работает только один пляж - в Красноармейском районе. Горожан просят соблюдать правила безопасности на воде. Только за полтора месяца лета в водоемах региона утонули 12 взрослых и 3 детей.