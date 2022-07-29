В Волгограде на Тулака нашли тело мужчины

Волгоградцев призывают к соблюдения требований безопасности во время отдыха на воде. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сегодня, 29 июля, в микрорайоне Тулака в Советском районе Волгограда обнаружили тело мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На место оперативно выехала следственная группа. Выясняются обстоятельства гибели мужчины, а также устанавливается его личность. Организована проверка.

Добавим, что в этом году в городе-герое официально работает только один пляж - в Красноармейском районе. Горожан просят соблюдать правила безопасности на воде. Только за полтора месяца лета в водоемах региона утонули 12 взрослых и 3 детей.