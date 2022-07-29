В Волгограде умер 70-летний пенсионер, пострадавший в жуткой аварии 2 июня

ДТП произошло 2 июня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 29 июля, в больнице №25 в Волгограде скончался 70-летний пациент. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения. Напомним, мужчину госпитализировали в медучреждение 2 июня после жуткого ДТП в центре города-героя.

Тогда на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Лада Веста». Тогда иномарка ехала по главной улице, а «Лада» разворачивалась. Машины врезались на полной скорости, передние части оказались разбиты в хлам.

Находившийся внутри одной из машин 70-летний пассажир получил серьезные увечья. Увы, медки не смогли спасти ему жизнь.