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Происшествия29 июля 2022 12:50

В Волгограде умер 70-летний пенсионер, пострадавший в жуткой аварии 2 июня

ДТП произошло в центре города-героя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ДТП произошло 2 июня.

ДТП произошло 2 июня.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 29 июля, в больнице №25 в Волгограде скончался 70-летний пациент. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения. Напомним, мужчину госпитализировали в медучреждение 2 июня после жуткого ДТП в центре города-героя.

Тогда на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражской лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Лада Веста». Тогда иномарка ехала по главной улице, а «Лада» разворачивалась. Машины врезались на полной скорости, передние части оказались разбиты в хлам.

Находившийся внутри одной из машин 70-летний пассажир получил серьезные увечья. Увы, медки не смогли спасти ему жизнь.