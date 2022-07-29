В Волгоградской области будут судить вандала, повалившего две скульптуры

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области направили в суд уголовное дело на 31-летнего жителя Урюпинска, который обвиняется в вандализме. Месяц назад мужчина, будучи пьяным, в столице российской провинции разбил об асфальт фигуры скульптурной композиции «Рукодельницы». Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вандализма. Мужчину задержали полицейские, он не смог объяснить, зачем начал разрушать скульптурную композицию. При этом вину он признал, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Дознание по уголовному делу проводилось сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено мировому судье судебного участка №132. Также мужчине предъявили иск о возмещении ущерба. Сейчас скульптурная композиция «Рукодельницы» находится на реконструкции. Отметим, открыли ее в 2009 году.