Еще 28,7 млн получит Волгоградская область на благоустройство

Цены на стройматериалы взлетели, поэтому и благоустройство города обходится дороже. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во всех районах Волгограда этим летом кипят работы по благоустройству: преображаются парки, бульвары, пешеходные зоны. Еще 28,7 миллиона рублей из федерального бюджета получит наш регион на создание общественных пространств и другие проекты, которые область реализует по созданию комфортной городской среды.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской областной думы, распоряжение о выделении денег подписал глава российского Правительства Михаил Мишустин. Всего на создание комфортной среды в 60 регионах страны добавили 3,6 миллиарда. Это связано с тем, что правительство решило поддержать регионы, ведь цены на большинство стройматериалов взлетели, и многие проекты теперь просто не укладываются в бюджеты. Это позволит завершить все запланированные проекты, ставшие победителями Всероссийского конкурса.