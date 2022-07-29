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Происшествия29 июля 2022 12:08

Под Волгоградом пенсионер пырнул знакомую ножом за подозрение в краже

Мужчину осудили на 3 года колонии общего режима
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Решение не вступило в законную силу.

Решение не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышинский горсуд приговорил 80-летнего мужчину к 3 годам колонии общего режима за попытку убить 50-летнюю знакомую. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в январе прошлого года. Оба пили, затем пенсионер стал искать деньги не нашел. Реакция последовала неадекватная.

- Забыв куда положил деньги, мужчина заподозрил женщину в краже 1 тысячи рублей и начал предъявлять претензии. В ходе ссоры подсудимый ударил гостью ножом в живот, - уточнили в прокуратуре.

Женщину удалось спасти. На мужчину завели уголовное дело, хотя даже при оглашении приговора он не признал свою вину. Решение не вступило в законную силу.