Волгоградцы услышат рок-хиты на народных инструментах в пойме Царицы

Концерт будут транслировать на фасаде музея. Фото: областная филармония.

Волгоградские меломаны в субботу, 30 июля смогут послушать музыку из кинофильмов, народные песни, джазовые композиции и даже рок-хиты под открытым небом и в необычном исполнении: их сыграют на народных инструментах. Концертную программу «Ритмы планеты» от оркестра русских народных инструментов имени Калинина покажут на большом экране в пойме реки Царица. Увидеть концерт можно будет на фасаде музея «Россия. Моя история» в 18.00. Посмотреть его смогут все желающие любого возраста и совершенно бесплатно. Это подарок волгоградцам от областной филармонии.

Кстати, уже не первый. До этого местные любители музыки уже видели на фасаде исторического парка два концерта. Им показывали выступление известного органиста Луки Гаделия и эстрадного ансамбля «Странники», а также московского арт-проекта «OPERA DRIVE». В августе оперные и симфонические концерты в парке продолжатся.