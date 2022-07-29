В Волгограде дорожники мостят тротуар между поймой реки Царицы и пешеходным мостом

Вскоре здесь откроют еще одну прогулочную зону. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается преображении территории в пойме реки Царицы. Этим летом благоустроители занимаются зоной между общественным пространством возле музея «Россия моя история» и пешеходным мостом к речпорту. Сейчас дорожники делают тротуар – укладывают брусчатку. Согласно проекту он будет проходить по периметру паркинга и вдоль местного проезда по улице Набережная 62-й Армии.

Кроме пешеходных зон обустроят и зеленую территорию. Сюда уже привезли 500 кубометров грунта. Также к имеющимся деревьям добавят 80 черемух, уложат газон площадью 6 тысяч квадратных метров, установят новый поливочный водопровод. Уже сейчас смонтировали систему орошения, осталось наладить систему и подключить форсунки.

Пространство будут обновлять в несколько этапов из-за сложного рельефа. В итоге здесь появится еще одно прекрасное место для прогулок, соединяющее набережную и торреиторию в пойме.