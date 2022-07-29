Волгоград попал на второе место среди волжских городов по популярности у туристов

В Волгограде туристы обычно проводят около трех дней. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В августе Волгоград ждет наплыв туристов, судя по тому, как часто люди бронируют квартиры и отели в нашем городе. Сервис Tvil.ru на основании этих данных составил рейтинг из 10 городов на Волге по популярности у туристов в августе. И Волгоград оказался на втором месте.

Чаще чем к нам едут только в Казань. Столица Татарстана на первом месте рейтинга. После нас расположились Нижний Новгород, Ярославль, Астрахань, Саратов, Плёс, Самара, Кострома, Чебоксары. У нас туристы задерживаются в основном на три дня, в время как в Казани предпочитают остаться на 5 дней. В среднем, за ночь проживания в Волгограде путешественники отдают 2313 рублей.

Как сообщили volgograd.kp.ru в администрации области, за первое полугодие Волгоградскую область посетили 740 тысяч туристов.