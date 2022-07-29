В Волгограде из-за порыва трубы перерыли часть улицы Огарева

После локализации участка коммунальщики отремонтируют трубопровод Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ворошиловском районе Волгограда из-за порыва трубопровода перерыли часть дороги на улице Огарева. На участке проезжей части перед перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской разрыли асфальт.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», на сетях теплоснабжения проводятся гидравлические испытания путем заполнения сетей холодной водой и воздухом под высоким давлением. Во время этих работ находят трубы, которые прохудились или близки к этому. В Ворошиловском районе как раз обнаружили ненадежный участок сети.

- В результате таких плановых гидроиспытаний выявлен ненадежный участок на сети, проходящей рядом с домом №22 по улице Рабоче-Крестьянской. В настоящий момент специалисты проводят обследование для локализации участка, после чего проведут необходимые восстановительные работы, - отметили в «Концессии теплоснабжения».