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Недвижимость29 июля 2022 10:39

В Волгограде из-за порыва трубы перерыли часть улицы Огарева

Коммунальщики обследуют поврежденный трубопровод
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
После локализации участка коммунальщики отремонтируют трубопровод

После локализации участка коммунальщики отремонтируют трубопровод

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ворошиловском районе Волгограда из-за порыва трубопровода перерыли часть дороги на улице Огарева. На участке проезжей части перед перекрестком с улицей Рабоче-Крестьянской разрыли асфальт.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», на сетях теплоснабжения проводятся гидравлические испытания путем заполнения сетей холодной водой и воздухом под высоким давлением. Во время этих работ находят трубы, которые прохудились или близки к этому. В Ворошиловском районе как раз обнаружили ненадежный участок сети.

- В результате таких плановых гидроиспытаний выявлен ненадежный участок на сети, проходящей рядом с домом №22 по улице Рабоче-Крестьянской. В настоящий момент специалисты проводят обследование для локализации участка, после чего проведут необходимые восстановительные работы, - отметили в «Концессии теплоснабжения».