Волжанка ударила пенсионерку молотком из-за 15 тысяч рублей

Полицейские установили, что женщина ограбила двух пенсионерок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области на 32-летнюю ранее судимую женщину возбудили уголовное дело. Жительница Волжского подозревается в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. В полицию обратилась 80-летняя жительница Среднеахтубинского района. Она сообщила, что в ее дом пробралась незнакомка, которая дважды ударила пенсионерку молотком и требовала деньги. У пожилой женщины грабительница забрала кошелек с 15 тысячами рублей и копилку. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что она приехала из Волжского в Среднеахтубинский район в гости к матери. Женщина собирала металл для сдачи. Она увидела, что один из частных домов был открыт, а в нем была пенсионерка. Волжанка решила ее ограбить.

Также полиция установила причастность задержанной к другому грабежу в Волжском. В подъезде многоквартирного дома она похитила у пенсионерки сумку с 50 тысячами рублей. Подозреваемая призналась в преступлениях. Суд отправил ее в СИЗО.