За год в Волгоградской области разрешили убить 23 благородных оленей и 349 косуль

Эти квоты действуют с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области утвердили лимиты и квоты для охоты. Соответствующее постановление вышло за подписью вице-губернатора Евгения Харичкина. В нем прописаны цифры по четырем видам животных, обитающих в Волгоградской области. С 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 охотникам можно убить 23 благородных оленя. Всего в регионе их обитает 398. Также разрешили стрелять и не промахиваться в 133 лося, их численность у нас 2141 особь. Косулей в данном списке больше всех - 14137, поэтому 1807 животных могут попасть под ружье любителей и профессионалов. Барсуков в Волгоградской области 2367, квота на охоту 349.

В документе также прописаны квоты в зависимости от территории, где идет охота. Кстати, увлечение это весьма дорогое. За отстрел одного животного нужно заплатить в зависимости от вида до 15 тысяч рублей. Плюс госпошлина 650 рублей.