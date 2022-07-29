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Общество29 июля 2022 8:36

В Волгоградской области живут 95 Августин и 9 Августов

Родители называют детей в честь последнего летнего месяца
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградские роженицы называют детей в честь последнего месяца лета.

Волгоградские роженицы называют детей в честь последнего месяца лета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители всегда долго и тщательно выбирают имена для своих детей. Читают множество статей, хотят, чтобы имя принесло ребенку счастье, да и звучало красиво. Одно из уникальных имен среди жителей Волгоградской области связано с последним летним месяцем. В регионе проживает 95 Августин и 9 Августов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда.

Самому пожилому Августу – 92 года, он живет в Старополтавском районе. а самому молодому пока четыре. Мальчик Августин из Ворошиловского района Волгограда отметит пятилетие, как нетрудно догадаться, в августе.

Самая пожилая Августина живет в Волжском, пенсионерке уже 97 лет. А самая молодая – 37-летняя жительница Городищенского района.