В Волгограде на пешеходном переходе сбили семилетнюю девочку

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: Тат Гаспарян

Авария в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла днем 28 июля. 43-летний мужчина за рулем «Киа» ехал по Библиотечной. При поворотте на улицу Еременко на разрешающий «зеленый» он не смог отреагировать на ребенка, который начал переходить улицу. Семилетняя девочка двигалась по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии она получила травмы. К месту ЧП вызвали «скорую» и полицейских. Медики доставили пострадавшую в больницу.

Еще одна авария с ребенком случилась в Кировском районе. Там под колеса авто попала 11-летняя школьница. 52-летняя женщина ехала по улице Кирова и напротив дома №122 сбила пешехода. Девочку отвезли в больницу, но в госпитализации не было необходимости.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.