Волгоградский губернатор поблагодарил следователей за сохранение исторической правды

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде 29 июля состоялась расширенная коллегия Следственного управления СКР по региону. Ее провел руководитель волгоградского следкома Василий Семенов. Также в совещании приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальники правоохранительных, силовых, надзорных структур. На коллегии были подведены итоги работы следователей за первые полгода 2022 года и рассмотрены задачи на следующий период. Глава региона отметил вклад волгоградских следователей в сохранение исторической правды. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областной администрации.

- Необходимо отметить высокий уровень профессионализма сотрудников областного Следственного Управления, который остается неизменным даже в условиях постоянного роста нагрузки. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина волгоградские следователи включились в общую большую работу по расследованию ранее неизвестных преступлений нацистов против мирных жителей нашей страны, в том числе во время Сталинградской битвы, - отметил Андрей Бочаров.

Волгоградских следователей поздравили с Днем сотрудников органов следствия, который отмечался 25 июля.