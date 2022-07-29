«Россети Юг» присоединили к электросетям комплекс по переработке овощей в Волгоградской области

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Заводу по переработке и консервированию фруктов и овощей в Быковском районе Волгоградской области выделено 150 кВт мощности.
Для техприсоединения завода энергетики построили участок воздушной линии электропередачи, установили анкерную опору и смонтировали высоковольтную систему учета электроэнергии.
Высокотехнологичный комплекс решает в регионе проблему реализации плодовоовощной продукции, выращенной на полях Заволжья. Предприятие уже заключило ряд контрактов на поставку готовой продукции, а для местных жителей созданы новые рабочие места.
Материал предоставлен «Россети Юг».