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Общество29 июля 2022 8:02

«Россети Юг» присоединили к электросетям комплекс по переработке овощей в Волгоградской области

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям компании новое предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции
Фото: «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Заводу по переработке и консервированию фруктов и овощей в Быковском районе Волгоградской области выделено 150 кВт мощности.

Для техприсоединения завода энергетики построили участок воздушной линии электропередачи, установили анкерную опору и смонтировали высоковольтную систему учета электроэнергии.

Высокотехнологичный комплекс решает в регионе проблему реализации плодовоовощной продукции, выращенной на полях Заволжья. Предприятие уже заключило ряд контрактов на поставку готовой продукции, а для местных жителей созданы новые рабочие места.

Материал предоставлен «Россети Юг».