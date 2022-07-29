На юге Волгограда отремонтировали улицу Армянскую

Более семидесяти проблемных улиц отремонтируют с 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более семидесяти проблемных улиц Волгограда отремонтируют с 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Некоторые объекты уже сдают. Так, в Советском районе рабочие привели в порядок проезд на улице Армянской. Общая длина участка – 500 метров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, дорожники заменили 400 метров бордюра, восстановили 25 ливневок. По уже проверенной технологии дорожное покрытие уложили в два слоя.

- Качество работ на всех этапах проверялось специалистами муниципальной лаборатории., - добавили в мэрии.

Отметим, что подрядчик дает гарантию на 4 года. Если асфальт испортится до этого срока, организация будет ремонтировать объект за свой счет.