В Волгограде оценили готовность к отопительному сезону

Котельные Волгограда готовят к отопительному сезону

Летом в Волгограде почти каждого жителя не обходят стороной отключения горячей воды. Таким образом оборудование проверяют и готовят к отопительному сезону. Подготовка к холодам стартовала в апреле, когда в домах волгоградцев батареи стали холодными. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии теплоснабжения», сейчас во всех районах города проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Таким образом они под высоким давлением проверяются на прочность для определения слабых мест. Готовность к новому отопительному сезону оценивается в 50%.

В котельных и центральных тепловых пунктах Волгограда проходит профилактика и ремонт. В нескольких котельных Советского, Кировского и Красноармейского районов отремонтировали котельные агрегаты. В котельной Краснооктябрьского района меняют насосное оборудование, новый должен прослужить не менее 25 лет.

Летом идут работы по обновлению теплосетей. Сейчас коммунальщики прокладывают 222 метров тепловой магистрали диаметром 800 миллиметров на улице Землячки. Такие же виды работ проходят на улицах Симонова и Козловской.