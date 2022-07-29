Кузов оторвало от рамы: мужчина и женщина погибли в жесткой аварии под Волгоградом

Двух пострадавших доставили в реанимацию районной больницы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла 29 июля около 6 часов утра в московской трассе во Фроловском районе Волгоградской области. 44-летний водитель на Toyota Land Cruiser мчался со стороны Волгограда в столицу – вместе с компанией он возвращался домой в Москву. На 815 километре мужчина потерял контроль над авто, и джип сначала скатился на обочину, а затем перевернулся в кювет. Скорость у внедорожника на момент аварии была очень большой. Машина перевернулась несколько раз - кузов оторвало от рамы.

Два пассажира погибли на месте: это 54-летний мужчина и 34-летняя женщина. Еще двух: водителя и 55-летнего пассажира доставили в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, оба пациента находятся в реанимацонном отделении ЦРБ Михайловки. Состояние обих - тяжелое.

Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной ДТП. Может быть, водитель заснул за рулем, может быть, не справился с управлением на очень высокой скорости.

На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа из фроловского ОВД. Движение на дороге проходит в штатном режиме – без ограничений, - ообщили сайту Volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.