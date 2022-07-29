Волгоградские пограничники не допустили на территорию нелегала

Иностранец искал пособника, который бы помог пройти через границу. Фото: ФСБ

О предстоящем незаконном переходе границы сотрудники Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области узнали из оперативных источников. Один из жителей среднеазиатских республик усиленно искал людей, которые могли бы организовать его переправку через границу с Россией за вознаграждение. Но попытка не удалась. Иностранцу объявили официальное предостережение, а суд решил выдворить его за пределы Российской Федерации.

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области предупреждает о необходимости оформить все документы при пересечении государственной границы.