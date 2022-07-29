В Волгоградской области выросли цены на сахар, рис, молоко

Стерилизованное молоко за неделю подорожало почти на 2% Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подвели итоги изменения цен на очередной неделе. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 16 по 22 июля в регионе подорожали на 1,49% маргарин, на 1,98% - стерилизованное молоко, литр которого оценивается в среднем в 84,5 рубля. Детские фруктово-ягодные консервы поднялись в цене на 2,12%, сахар-песок – 1,5%, его средняя стоимость за килограмм составляет 70,37 рубля. Стали дороже на 1,44% рис, на 2,47% - макароны. До 1% за неделю увеличились ценники на говядину, вареную колбасу, овощное детское питание, репчатый лук.

Большинство овощей в Волгоградской области продолжают терять в цене, кроме огурцов. Они за неделю подорожали на 2,34% до 66,91 рубля за килограмм. Зато картофель подешевел на 9,59%, капуста – на 7,03%, свекла – на 6,84%, морковь – на 5,5%, помидоры – на 6,87%. Стали ниже ценники на рыбу на 1,99%, на подсолнечное масло – на 1,2%, на сметану – 1,53%, на яйца – на 3,33%, на поваренную соль – на 4,5%. Мука стала выгоднее на 1,66%, пшено – на 1,84%, гречка – на 1,93%.