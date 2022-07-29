На жителя Волгоградской области оформили кредит по персональным данным

МВД настоятельно рекомендует волгоградцам не отвечать на сомнительные звонки и никогда не сообщать никаких данных о себе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На 38-летнего жителя Фроловского района Волгоградской области мошенники дистанционно оформили кредит. Для этого потребовалось не так уж много информации – ФИО и дата рождения потерпевшего. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчине позвонил якобы сотрудник банка. Аферист сообщил, что на него пытаются оформить кредит и для отмены операции нужны персональные данные.

После этого волгоградец пытался проверить состояние счета через приложение, но оно не работало. Скорее всего, его взломали.

- Придя в отделение банка, потерпевший узнал, что на него был оформлен кредит на сумму 639 тысяч рублей, из которых 145 тысяч уже были переведены на неизвестный счет, - уточнили в полиции.

МВД настоятельно рекомендует волгоградцам не отвечать на сомнительные звонки и никогда не сообщать никаких данных о себе. Как показывает практика, кредит могут оформить, имея минимум информации.