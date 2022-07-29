В Волгограде можно увидеть картины соцреализма из частной коллекции

Выставка будет работать до 19 сентября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В музее Машкова в Волгограде открылась новая выставка. Посвящена она эпохе соцреализма и впервые в России представлена полностью частной коллекцией. В течение 30 лет ее собирал и продолжает собирать Алексанр Новиченко. Здесь есть работы мастеров советской эпохи Алексея Грицая, Дмитрия Налбандяна, Евсея Моисеенко, Юрия Пименова, Михаила Куприянова, Дмитрия Жилинского, Юрия Кугача, Николая Ромадина, Сергея Герасимова, Петра Фомина, множества других художников.

Владимир Кузьменко "На Волге" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В одном пространстве коллекционеру удалось собрать сразу несколько эпох развития советского искусства. Зрители смогут увидеть, как менялась страна, что волновало людей, что было приоритетами в их жизни. В них много радости, энтузиазма, надежды, жажды жизни, воодушевления и даже творческого поиска.

Выставка до этого с успехом прошла в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, две картины картины и бюст коллекционер передает в дар музею Машкова. Это Валдимир Кузьменко "На Волге", Петр Ружейников "Горная река" и Алан Корнаев "Портрет Новиченко".

Коллекционер собирал работы более 30 лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка будет работать с 28 июля по 19 сентября в выставочном зале на Чуйкова, 37.