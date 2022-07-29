Школьники на домашнем обучении тоже смогу ездить по льготным проездным в Волгограде

Льготный проезд действует на автобусах, троллейбусах и трамваях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская государственная Дума на очередном заседании приняла важное решение для всех родителей школьников, которые учатся дома. Теперь и они смогут пользоваться льготным проездом, как и их сверстники, которые каждый день ходят в школу, лицеи, гимназии. Всего поправкой в закон 2017 году смогут воспользоваться около 400 детей. Она начнет действовать с 1 сентября.

Инициативу в данном случае проявила общественная организация "Многодетный Волгоград", которая обратилась к депутату Госдумы Виталию Лихачеву и председателю Гордумы Владлену Колесникову. А те не остались в стороне и вынесли этот вопрос на повестку дня.