Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 15:08

В Волгограде открылись новые рестораны «Вкусно – и точка»

Заработали еще 5 бывший «Макдональдсов»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде работают 8 бывших "Макдональдсов"

В Волгограде работают 8 бывших "Макдональдсов"

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде увеличилось число работающих ресторанов «Вкусно – и точка». Чизбургеры, роллы и кофе можно купить еще в пяти предприятиях сети. Они открылись 28 июля в разных районах города. В четверг без торжественных церемоний открытий заработали рестораны на улице Моздокской, 15а, бульваре 30-летия Победы, 21к, улице Исторической, 154, улице Курчатова, 9а, бульваре Энгельса, 20б. Все они уже отображаются в приложении сети.

Таким образом, в Волгограде открыли свои двери уже 8 ресторанов «Вкусно – и точка». Первые в торжественной обстановке заработали 20 июля. А 23 июля бывший «Макдональдс» начал работу в Волжском. Любители фаст-фуда выстраивались в очереди на кассах. Некоторые посетители сталкивались с отсутствием в меню картошки фри.