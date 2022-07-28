В Волгограде открылись новые рестораны «Вкусно – и точка»

В Волгограде работают 8 бывших "Макдональдсов" Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде увеличилось число работающих ресторанов «Вкусно – и точка». Чизбургеры, роллы и кофе можно купить еще в пяти предприятиях сети. Они открылись 28 июля в разных районах города. В четверг без торжественных церемоний открытий заработали рестораны на улице Моздокской, 15а, бульваре 30-летия Победы, 21к, улице Исторической, 154, улице Курчатова, 9а, бульваре Энгельса, 20б. Все они уже отображаются в приложении сети.

Таким образом, в Волгограде открыли свои двери уже 8 ресторанов «Вкусно – и точка». Первые в торжественной обстановке заработали 20 июля. А 23 июля бывший «Макдональдс» начал работу в Волжском. Любители фаст-фуда выстраивались в очереди на кассах. Некоторые посетители сталкивались с отсутствием в меню картошки фри.