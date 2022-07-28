В Волгограде 29 июля электричество отключат почти во всех районах

Дома на десятках улиц будут обесточены в Волгограде в пятницу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце рабочей недели волгоградцев ожидает масштабное отключение электричества. Без света в пятницу частично останутся 7 районов областного центра. Горожане, которые будут в течение дня находиться дома, не смогут воспользоваться электроплитами, микроволновками, телевизорами, компьютерами. Не повезет тем, кто будет работать из дома. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 29 июля не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 16.00 электричество отключат на ул. Латошинской, 21, 28б, 30д, 30, 30л, 30к, 30б, 38в, 38г, 38к, 38б, 40к, 42б, 60-68. В Краснооктябрьском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Титова, 48, 50, 52, ул. Смирнова, 1а, 1-19, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 18/1, 36а, 15-41, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографскую, 40, ул. Навигационную, 10а, 11, 12-16, 15-19, пер. Вяземский, 2-20, пер. Смирнова, 2а, 2б, ул. Сергея Лазо, 1-17, 2-28, 5а, 18а, 26а, ул. Суздальскую, 3-13, ул. Жданова, 26, 34, 43, ул. Новаторской, 1а, 2-18, 7-15, 15а, ул. Железноводскую, 1-7, 1а, 2-10, ул. Лубянскую, 1-9, 2-10, ул. Таганскую, 1-9, 2-8, ул. Архангельскую, 1-5, 1а, 2-28, пер. Навигационный, 1-11.

В Дзержинском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 12.00 жители ул. Иртышской, 29-39, 35а, 41, 45а, 45-61, 46-88, 55а, ул. Рахинской, 45-83, 48-66, 59а, 61а, 66а, 68, 72-98, 81а, ул. Днестровской, 40-46, ул. Эльтонской, 67-69, ул. Ткачева, 72/1, 74а, 74-76, 61-65, ул. Крутоовражной, 2. В Центральном районе с 9.00 до 12.00 без света останутся ул. Аракская, 29, 31, 33, 35, ул. Хорошева, 20, ул. Безымянная, 1. В Советском районе электричества на будет с 9.00 до 16.00 на ул. Заветной, Лунной, Ежевичной, Внешней, Любимой. С 9.00 до 19.00 будут обесточены ул. Волнистая, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, ул. Амурская, 3, 9, 10, пер. Коневского, 41, 42, ул. Звонкая, 9, ул. Комарова, 53, 65, 67, ул. Владимирская, 33/1, 33/2, 35, 39-47, 46-56, 57-63, ул. Научная, 26, 30-48, 33, ул. Янки Купалы, 43-61, 44-58, 47а, 58а.

В Кировском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 15.00 у жителей ул. Капустная Балка, 1-11, 2-12, ул. Синельниковской, 2-26, ул. Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул. Алексеева, 1-13, 2-20, ул. Войкова, 1д, 2а-2г, ул. Кипарисовой, 8-16, ул. Тростниковой, 13-27, 14-32, ул. Офицерской, 1а-35, 2а-38, ул. Забайкальской, 1а-35, 2а-40, пер. Войкова, 6а, ул. Медвежегорскую. В Красноармейском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 16.00 на ул. Колесной, 70-88, 88а, ул. Куйбышева, 87-107.