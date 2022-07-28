Во дворах Волгограда готовят основание под новый асфальт

Многие дворы приведут в порядок за три года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Недалеко тот день, когда жильцы нескольких дворов-счастливчиков, попавших в программу благоустройства, будут плавно подъезжать к своим домам, не прыгая ни на одной кочке. Ради этого придется немного потерпеть неудобство, шум и пыль от дорожных работ под окнами. В Дзержинском районе в эти дни около 20 рабочих трудятся над строительством новых внутриквартальных проездов во дворах многоэтажек. Сейчас тяжелая техника громыхает под окнами жильцов домов № 163, 165, 167, 169 на проспекте Жукова.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, рабочие демонтируют старый асфальт и делают основание для будущей дороги из щебенки. Потом здесь уложат новое покрытие. В том числе и на оборудованных дорожниками парковочных карманах. Уже приступили к работе дорожники и на Ангарской, 114. Готовятся к обновлению еще четырех дворов по адресам: улица Рыбалко 14, 14б, 12, Колпинская, 1а, Колпинская, 9, 11 и Космонавтов, 33. Всего в городе в этом году отремонтируют дороги в 42 дворах в разных районах.

Первыми в список попали дворы, жильцы которых активнее всего жаловались на ямы и где проезды, действительно, были признаны очень изношенными.