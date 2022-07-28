Котельная в Волгограде получает энергию из канализационных стоков

На острове Голодном расположены очистные сооружения города. Объекты здесь отапливаются благодаря энергии канализационных вод. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России проходит конкурс «Лучшая муниципальная практика», заявку на него отправил и Волгоград. Наш город надеется одержать победу с проектом уникальной котельной, которая работает не на газу или электричестве, а получает энергию из канализационных сточных вод. В мэрии Волгограда говорят, что это уникальная разработка, которую используют в нашей стране впервые. Построили сооружение на Голодном в прошлом году и уже опробовали во время прошедшего отопительного сезона.

Если раньше, чтобы обеспечить теплом больше двух десятков зданий на острове, нужно было покупать газ, теперь лишних трат нет.

- Прошедшая очистку на станции аэрации вода, проходя через систему теплообменников, отдает свою энергию теплоносителю, который в свою очередь нагревает воду в системе отопления. Примечательно, что этот процесс позволяет посредством очищенных стоков, температура которых в зимние месяцы достигает +16 градусов Цельсия, нагреть теплоноситель до +80 градусов Цельсия, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Все оборудование на станции российского производства. Электроника позволяет все делать в автоматическом режиме.

- Отопительный сезон прошлого года уже подтвердил эффективность и экологичность инновационной системы, - радуются чиновники.

В прошлом году на таком же конкурсе Волгоград уже занимал призовое место.