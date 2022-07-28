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Умные вещи28 июля 2022 14:16

Котельная в Волгограде получает энергию из канализационных стоков

Эту уникальную разработку город представил на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
На острове Голодном расположены очистные сооружения города. Объекты здесь отапливаются благодаря энергии канализационных вод.

На острове Голодном расположены очистные сооружения города. Объекты здесь отапливаются благодаря энергии канализационных вод.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России проходит конкурс «Лучшая муниципальная практика», заявку на него отправил и Волгоград. Наш город надеется одержать победу с проектом уникальной котельной, которая работает не на газу или электричестве, а получает энергию из канализационных сточных вод. В мэрии Волгограда говорят, что это уникальная разработка, которую используют в нашей стране впервые. Построили сооружение на Голодном в прошлом году и уже опробовали во время прошедшего отопительного сезона.

Если раньше, чтобы обеспечить теплом больше двух десятков зданий на острове, нужно было покупать газ, теперь лишних трат нет.

- Прошедшая очистку на станции аэрации вода, проходя через систему теплообменников, отдает свою энергию теплоносителю, который в свою очередь нагревает воду в системе отопления. Примечательно, что этот процесс позволяет посредством очищенных стоков, температура которых в зимние месяцы достигает +16 градусов Цельсия, нагреть теплоноситель до +80 градусов Цельсия, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Все оборудование на станции российского производства. Электроника позволяет все делать в автоматическом режиме.

- Отопительный сезон прошлого года уже подтвердил эффективность и экологичность инновационной системы, - радуются чиновники.

В прошлом году на таком же конкурсе Волгоград уже занимал призовое место.