В Волгограде снова эвакуировали «Мармелад» из-за угрозы теракта

Опасных предметов не нашли. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 28 июля, в Дзержинском районе Волгограда снова эвакуировали ТРК «Мармелад». Около двух часов дня на улицу вывели десятки сотрудников и посетителей. Причина – письма с угрозами о минировании, которые анонимно прислали на электронную почту.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сотрудники ТРК, на место приехали представители правоохранительных органов. Они проверили помещение вдоль и поперек. К счастью, опасных предметов не обнаружилось. Торговый комплекс вернулся к прежнему режиму работы. Напомним, накануне в Волгограде эвакуировали суды и ТЦ.