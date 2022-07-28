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Происшествия28 июля 2022 13:30

В Волгограде снова эвакуировали «Мармелад» из-за угрозы теракта

Внутри здания опасных предметов не нашли
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Опасных предметов не нашли.

Опасных предметов не нашли.

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 28 июля, в Дзержинском районе Волгограда снова эвакуировали ТРК «Мармелад». Около двух часов дня на улицу вывели десятки сотрудников и посетителей. Причина – письма с угрозами о минировании, которые анонимно прислали на электронную почту.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сотрудники ТРК, на место приехали представители правоохранительных органов. Они проверили помещение вдоль и поперек. К счастью, опасных предметов не обнаружилось. Торговый комплекс вернулся к прежнему режиму работы. Напомним, накануне в Волгограде эвакуировали суды и ТЦ.