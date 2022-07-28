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Происшествия28 июля 2022 13:30

Следователи возбудили уголовное дело на волгоградку, подозреваемую в убийстве сожителя

К трагедии привела бытовая ссора при распитии алкоголя
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело на 29-летнюю волгоградку, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Женщина ударила ножом своего 42-летнего сожителя в общежитии на улице Краснополянской в Дзержинском районе. Скорая помощь привезла мужчину 27 июля в 22.00 в больницу. У него была колото-резанная рана брюшной полости. Но спасти пациента медикам не удалось. Ранение оказалось смертельным. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Волгоградка набросилась на возлюбленного во время ссоры на бытовой почве при совместном употреблении спиртных напитков. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе с участием сожительницы погибшего. Расследование уголовного дела продолжается.