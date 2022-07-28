Дожди и жара: погода в Волгоградской области 29 июля

В Волгограде будет +35. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К концу недели в Волгоградской области установится очень жаркая погода. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр, 29 июля температура воздуха погреется до +35 градусов. Ночью будет +18...+23º тепла. Местами пройдут дожди, так что будет еще и душно. В отдельных районах обещают грозы. В Волгограде тоже вероятны осадки.

Синоптики прогнозируют сильный западный ветер. Его порывы достигнут 12-17 метров в секунду. В ближайшие выходные в области будет +33 тепла, осадков немного. Так что можно смело планировать отдых на свежем воздухе.