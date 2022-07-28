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Недвижимость28 июля 2022 13:06

В Волгоградской области жителям накинули лишнюю плату за воду

Волгоградцам пришлось пожаловаться на коммунальщиков в прокуратуру
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Плата за воду была признана незаконной

Плата за воду была признана незаконной

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Волгоградской области выявили незаконное начисление платы за водоснабжение. В Котовском районе двое жителей села Слюсарево обратились в прокуратуру из-за несогласия с коммунальными платежами. МБУ «Коммунальное хозяйство» осуществляло начисление платы за потребление коммунальной услуги по водоснабжению из водоразборной колонки при наличии у заявителей индивидуальных колодцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Плата за коммунальные услуги начислялась по договору оферты. Однако граждане проживали в домах на улице, где была водоразборная колонка. Но ими они не пользовались, так как у них были индивидуальные колодцы. МБУ «Коммунальное хозяйство» не предоставило доказательств, что обратившиеся в прокуратуру жители пользовались водой из водоразборной колонки. Поэтому незаконно начисленная плата за водоснабжение была аннулирована.