В Волгоградской области жителям накинули лишнюю плату за воду

Плата за воду была признана незаконной Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Волгоградской области выявили незаконное начисление платы за водоснабжение. В Котовском районе двое жителей села Слюсарево обратились в прокуратуру из-за несогласия с коммунальными платежами. МБУ «Коммунальное хозяйство» осуществляло начисление платы за потребление коммунальной услуги по водоснабжению из водоразборной колонки при наличии у заявителей индивидуальных колодцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Плата за коммунальные услуги начислялась по договору оферты. Однако граждане проживали в домах на улице, где была водоразборная колонка. Но ими они не пользовались, так как у них были индивидуальные колодцы. МБУ «Коммунальное хозяйство» не предоставило доказательств, что обратившиеся в прокуратуру жители пользовались водой из водоразборной колонки. Поэтому незаконно начисленная плата за водоснабжение была аннулирована.