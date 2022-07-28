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Общество28 июля 2022 11:56

В Волгограде выставили на торги турвокзал времен СССР

Начальная цена аукциона – 142,7 миллиона рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Помещение турвокзала выставили на торги.

Помещение турвокзала выставили на торги.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Туристический вокзал в центре Волгограда выставили на торги за 142,7 миллиона рублей. Это начальная цена аукциона. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на федеральную электронную площадку РТС-тендер, речь о двух объектах – нежилом помещении и платформе общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров.

Объект располагается на улице Коммунистической №22 в полукилометре от современного вокзала. Сейчас он находится в собственности РЖД и АО «Железнодорожная торговая компания». Желающие приобрести здание могут подать заявки до 22 августа.

Напомним, турвокзал был построен еще во времена СССР – в 1972 году. В те времена он пользовался огромной популярностью. Поезда возили граждан по всему Союзу – от Волгограда до Ленинграда (поездка занимала три недели). В 90-е годы вокзал забросили.