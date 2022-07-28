Умеет делать прически и танцевать: в Волгоград приехал семиметровый жираф Багир

Фото: Волгоградский цирк.

В волгоградский цирк приехал необычный гость – семиметровый жираф по имени Багир. Уже с 30 июля звезда нового шоу будет радовать и детей, и их родителей. Как рассказали volgograd.kp.ru в Волгоградском цирке, Багир очень талантлив. Он умеет танцевать, а еще делает прически фиолетовым языком. Отличается жираф и высоким интеллектом – он понимает не только русский язык, но и немецкий.

Багиру 17 лет. Он в самом расцвете сил (эти животные в условиях зоопарка живут около 35 лет). Он очень активный, любит общаться со зрителями.

- Выступает Багир с 2009 года. Зовут его, как пантеру в Маугли. Такую кличку дали в школе цирковой работы в Германии, где он обучался, -пояснил художественный руководитель шоу Роман Гармаш.

Любимое лакомство жирафа – фрукты, овощи и трава. Ест Багир много, около 12 кило в сутки! Кстати, очень любит люцерну из нашего региона.

- Где бы не выступал Багир – ему всегда заказывают и везут сено из люцерны из Волгоградской области, - рассказали в цирке.

Несмотря на внешне покладистый характер, жирафы – своенравные животные и сработаться с ними может только настоящий профессионал.

- Жирафы не используются ни одним народом, потому что у них очень вздорный нрав! Они добрые, хорошо понимают команды. Но они игривые, и если что-то не так или страшно - он как начнёт скакать! Поэтому с жирафами в нашей стране никто не работает, своей школы здесь нет, - говорит Роман Гармаш.

Багир – единственный жираф-артист в России и СНГ. Так что это шоу нельзя пропустить! Представление будет не только в выходные дни, но и в будни (смотрите расписание работы цирка).