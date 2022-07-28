За день две жительницы Волгограда с ножами напали на своих сожителей

Полиция задержала подозреваемых волгоградок Фото: Артем КИЛЬКИН

Распитие алкоголя может привести к трагедии, даже если вечер вдвоем проводят влюбленные пары. За день в Волгограде две подобные посиделки завершились ножевыми ранениями. В Дзержинском районе в больницу попал 42-летний мужчина. У него были колото-резаные раны, спасти его медикам не удалось, волгоградец скончался. Подозреваемой в преступлении стала 30-летняя сожительница умершего, ее задержали. Во время совместного распития спиртного возник конфликт, женщина нанесла удары ножом в область поясницы. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В больницу Красноармейского района попал 55-летний мужчина. У него также возник конфликт с сожительницей под воздействием алкоголя. 34-летняя женщина взяла нож и нанесла удары в поясницу своему партнеру.

- В отношении обеих подозреваемых следственными органами будет принято процессуальное решение, - отметили в региональном Главке МВД.