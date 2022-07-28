В Волгограде на скамью подсудимых попал главарь опасной банды Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний житель Волгограда предстанет перед судом за избиение двух человек. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе областной покуратуры, действовал мужчина не один. В 2019 году рецидивист вышел из тюрьмы и организовал банду, став ее главарем. Все было согласовано с представителями преступного мира. Волгоградец должен был контролировать действия криминальных структур в регионе.

- В 2020 году в ходе конфликта фигурантом уголовного дела совместно с шестью лицами, находившимися под его влиянием, причинены тяжкие телесные повреждения двоим потерпевшим, - рассказали в прокуратуре.

Волгоградец продолжает отрицать свою вину, хотя сотрудники региональной СЧ ГСУ ГУ МВД собрали достаточно доказательств его вины. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы. Остальные его сообщники также под следствием.